Prefeitura divulga projeto de túnel no cruzamento das av. Domingos Olímpio com Aguanambi

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nessa quinta-feira, 21, a maquete eletrônica do túnel que será construído no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio com Aguanambi. A ideia do projeto é desafogar o tráfego em uma das regiões mais críticas da Cidade.

O projeto prevê ainda beneficiar o fluxo de veículos da avenida Antônio Sales.

Confira o projeto: