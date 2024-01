Centro de Fortaleza tem problemas de iluminação há cerca de um mês, dizem frequentadores

O Centro de Fortaleza apresenta problemas de iluminação em ruas próximas à Catedral Metropolitana. Conforme relatos de populares, transtorno ocorre há cerca de um mês após um "apagão" ser registrado na área. Prefeitura afirma ter encaminhado equipes técnicas para executar manutenções necessárias.

O POVO esteve na região na noite dessa terça-feira, 9, e observou que algumas vias tinham postes com lâmpadas sem funcionar. Na rua Castro e Silva, pelo menos três equipamentos desse tipo estavam com as luzes apagadas, o que aumentou a sensação de insegurança dos passantes.

