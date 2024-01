Mulher é morta a tiros no Passaré e casal é morto no Quintino Cunha

Quatro pessoas foram baleadas em duas ocorrências distintas nessa quarta-feira, 10, nos bairros Passaré e Quintino Cunha, em Fortaleza. No primeiro caso, registrado na rua Cristais Paulista durante a tarde, uma mulher de 45 anos morreu. Uma outra pessoa foi lesionada e socorrida para uma unidade de saúde.

Já no Quintino Cunha, ambas as vítimas morreram. Tratava-se de um casal, um homem de 26 anos e uma mulher ainda não identificada formalmente. O duplo homicídio foi registrado já durante a noite, por volta das 19 horas, no cruzamento da travessa Santa Maria com avenida Independência.