Fortaleza registra problemas de iluminação em ruas e avenidas

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 13-12-2023: Fotos: Problemas de iluminação em Fortaleza, nas ruas Av. 13 de Maio com Av. da Universidade, Av. Aguanambi, na Estação de Fátima e Deputado Moreira Rocha com Antônio Augusto. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Fortaleza tem apresentado problemas de iluminação em ruas e avenidas de bairros como Meireles, Benfica e Fátima. Moradores e populares que transitam diariamente pelas vias reclamam do escuro e afirmam que falha pública provoca o aumento da sensação de insegurança. O POVO esteve nas áreas no início da noite da última segunda-feira, 11. Na rua Deputado Moreira Rocha, em trecho situado no cruzamento com a rua Antônio Augusto, no Meireles, um dos postes do local está com a luz queimada. Equipamento destoa dos demais instalados na região, que permanecem funcionando. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 13-12-2023: Fotos: Problemas de iluminação em Fortaleza, nas ruas Av. 13 de Maio com Av. da Universidade, Av. Aguanambi, na Estação de Fátima e Deputado Moreira Rocha com Antônio Augusto. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Play

Além disso, a reportagem observou falhas do tipo em trechos da avenida Aguanambi e da avenida Dom Manuel. Em todas essas vias pelo menos um dos postes apresentavam defeitos.

Poste com problema de iluminação na Avenida Domingos Olímpio com a Avenida da Universidade Crédito: Mario Henrique Lima O POVO procurou a assessoria da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), responsável pela iluminação pública. Sobre os cinco locais apontados pela reportagem, a pasta informou que equipes técnicas foram encaminhadas para verificar cada situação e realizar as manutenções necessárias.



"Vale ressaltar, porém, que não há registro de solicitação de manutenção para o local apontado na Avenida Dom Manuel, nem para o ponto de iluminação em frente à Estação Fátima, na Aguanambi. Na Avenida Domingos Olímpio, no cruzamento com a Av. da Universidade, e na Avenida 13 de Maio, em frente à reitoria da UFC, foram realizadas manutenções na madrugada desta sexta-feira (15/12). O trabalho seguirá na madrugada deste sábado (16/12), já que em vias de intenso fluxo, os serviços são executados durante a madrugada para evitar interferência no trânsito de veículos", diz a SCSP.

Já em relação ao ponto de iluminação no cruzamento da rua Deputado Moreira Rocha com a rua Antônio Augusto, a secretaria disse que equipe técnica constatou indícios de furto de cabos. "O serviço de reposição dos itens foi concluído", completa. Estação fica no escuro após roubo de fios Na avenida Aguanambi, a Estação Fátima se encontrava no escuro, mesmo com o vaivém de pessoas que costumam pegar ônibus no local. É o caso de Evaristo Bezerra, que quase sempre passa pela área.