Água do mar invade calçadão e causa alagamento na Praia de Iracema, em Fortaleza Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Atualizada nesta sexta-feira, 12, às 16h21min A água do mar invadiu o calçadão da Praia de Iracema, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 11, e alagou trecho da orla localizado entre o Centro Cultural Belchior (CCBel) e Estoril. O avanço do mar atingiu algumas barracas e carrinhos de ambulantes que atuam na orla, além da entrada de restaurantes na região. O caso é comum nesta época do ano e está associado aos efeitos da ressaca do mar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O professor do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC) Paulo Sousa, explica que o caso está relacionado ao fenômeno chamado de "swell", ondas de grande altura. Além disso, a chegada da lua nova pode ter influenciado no avanço da maré. "Isso gerou ondas em torno de um metro que causou esse danos na Praia de Iracema", disse.

A garçonete Sara Faustino, 38, que trabalha em uma barraca próxima ao Centro Belchior, diz que todo ano acontece essa invasão. Ela conta que quando a água começou a invadir a barraca os clientes se assustaram e alguns caíram. De acordo com o comerciante Fabio Bezerra, 37, que trabalha em uma barraca de coco próximo ao Centro Belchior há 8 anos, água invadiu a calçada na parte onde trabalha, mas foi um volume "baixo". A maré quebra na areia e a água explode pra fora", disse. "Muitas pessoas se assustaram, é muito alta a maré (...) Lavou o calçamento", disse o vendedor Cândido Oliveira, 66. No momento do avanço do mar, o vendedor informou que o espaço estava movimentado e um rapaz nas pedras pediu socorro porque a maré o puxou. Na ocasião, um amigo dele socorreu. A Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Defesa Civil de Fortaleza e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informaram que não foram acionados para ocorrências no local em virtude do caso. Em nota, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) informou, nesta sexta-feira, 12, que não houve nenhum dano às obras de urbanização que estão em execução no calçadão e que as equipes seguem com os trabalhos normalmente na região. Com relação à limpeza para a retirada de areia e pedras do local, a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) informou que uma equipe de limpeza foi encaminhada para a Praia de Iracema e deu início aos serviços.

O POVO procurou, nessa quinta-feira, 11, a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) para saber se órgão foi acionado para alguma ocorrência em virtude do caso. A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), que responde a pelo órgão, informou que vai emitir uma nota sobre o caso. A matéria será atualizada assim que a pasta retornar. Ressaca do mar acontece um dia antes do início do pré-Carnaval

Os efeitos da ressaca do mar na Praia de Iracema foram registrados um dia antes do início oficial da programação do pré-Carnaval de Fortaleza, que tem entre os polos o Aterrinho. A programação inicia nesta sexta-feira, 12, a partir das 17 horas, no Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema. Além do local, a programação gratuita se divide em polos nos bairros Benfica e Centro.