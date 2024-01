Cagece leva população em passeio pela história do abastecimento hídrico em Fortaleza

Riacho Pajeú, essencial para o desenvolvimento inicial de Fortaleza, é visitado durante tour guiado da Cagece Crédito: FÁBIO LIMA

“Fortaleza tem de entender que a água não vem da torneira, ela vem de todos os nossos riachos e rios do semiárido. Utilizando as estruturas de açudes, canais e adutoras de água bruta, ela chega à Fortaleza com segurança e quantidade suficiente. Mas essa suficiência depende muito do consumo racional e adequado de nossos habitantes”, afirma Helder Cortez, assessor da presidência da Cagece e servidor da empresa há mais de 40 anos. Atualmente, a água que chega na Capital é proveniente da Estação de Tratamento (ETA) Gavião, localizada em Pacatuba ao lado do açude de mesmo nome. Para suprir a demanda dos fortalezenses, esse reservatório é conectado a outros cinco açudes da Região Metropolitana de Fortaleza, ao Castanhão e às águas advindas da transposição do Rio São Francisco, segundo Helder. Ao sair da ETA Gavião, a água viaja até outro reservatório, no bairro Ancuri, em Fortaleza. “De lá a água é bombeada por adutoras para vários pontos da cidade. Ela desce por gravidade e vem para [os reservatórios subterrâneos] da Praça da Bandeira, da Imprensa, do Pici, da avenida Expedicionários”, conta Valnete Mesquita, geógrafa e educadora ambiental do projeto. No entanto, o saneamento básico e a água encanada fazem parte da história recente da cidade. Durante o passeio, a equipe de educadores fará um resgate histórico de como as águas do riacho Pajeú foram utilizadas no início da estruturação da Capital, com os primeiros núcleos urbanos se formando nas margens do riacho. Sem preservação, o riacho foi soterrado e poluído com o tempo. “As cidades estavam voltadas para os seus recursos hídricos. Hoje, com a urbanização, crescimento populacional, industrialização, a cidade virou as costas para os recursos hídricos. Como é importante a gente voltar nosso olhar agora para o riacho Pajeú, dada a importância que ele teve para os primeiros grupos urbanos em termos de abastecimento de água, lazer, higiene e agora ele está invisível”, explica Valnete. Caixa d'água na Praça da Imprensa é um dos pontos visitados durante tour guiado da Cagece Crédito: FÁBIO LIMA

