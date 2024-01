Oito mulheres são mortas em uma semana no Ceará

Ainda em Fortaleza, uma travesti, de 23 anos de idade, foi morta no bairro Jacarecanga . A SSPDS informou que a vítima foi encontrada sem vida, com sinais de violência, em via pública. A 4ª Delegacia do DHPP investiga o caso.

Em Fortaleza , Eliane Damasceno da Silva, de 65 anos, foi morta a tiros, no bairro Vila Peri. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Os levantamentos iniciais apontaram que Eliane, conhecida como dona Vanda, foi executada a mando de uma facção criminosa em represália à filha dela, que é considerada chefe de uma facção rival no bairro Vila Peri.

Em Amontada , a 174 quilômetros de Fortaleza, na Praia dos Caetanos, uma mulher foi morta a tiros. Ela morreu no local do crime. A identificação da vítima não foi informada. Caso também registrado na quarta-feira, 3.

No mesmo dia, no município de Ubajara , a 326 quilômetros de Fortaleza, uma mulher de 46 anos foi morta no Mercado Público. Seis pessoas foram presas suspeitas da ação criminosa.

A última morte, em 2023, de vítima do sexo feminino ocorreu no dia 31 de dezembro. A mulher foi morta na calçada de uma residência enquanto aguardava a virada, em Maracanaú. Maria Claudiana Uchoa tinha 46 anos de idade. Além dela, o cunhado também foi atingido e morreu. As mortes foram confirmadas pela SSPDS. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Sobre os outros casos, a reportagem aguarda resposta da pasta da Segurança.

Dentro do contexto de casos de mulheres mortas, que estão relacionados com organizações criminosas, o pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará e colunista do O POVO, Ricardo Moura explica que há duas linhas que podem explicar esses fênomenos, sendo uma a mudança de perfil das vítimas. "Se havia algum respeito por idosos e mulheres e algum limite que delimitava o perfil da vítima, hoje não há mais", ressalta.