CGD absolve delegados acusados de intercederem por homem em ocorrência de tráfico

Registro de apreensão feita durante operação Vereda Sombria Crédito: Fábio Lima

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) absolveu, na seara administrativa, dois delegados acusados de favorecimento pessoal por, supostamente, terem auxiliado um homem a não ser preso em uma ocorrência de tráfico de drogas. Em portaria publicada nessa quarta-feira, 3, no Diário Oficial do Estado (DOE), a CGD informou não haver provas de que os delegados Lucas Saldanha Aragão e Anna Cláudia Nery da Silva, então lotados na Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), praticaram qualquer atividade ilícita no caso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O episódio em questão ocorreu em 2017, quando um adolescente foi flagrado com um tablete de cocaína. Ele estava acompanhado de um homem, que não foi autuado por tráfico de drogas e foi ouvido no procedimento apenas como testemunha. Havia a suspeita de que a liberação ocorreu mediante interferência dos delegados por ele ser um informante da DTCD.



Play