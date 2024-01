Quarto suspeito de matar funcionário do metrô de Fortaleza é preso

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu o quarto suspeito do latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou um funcionário de estação do Metrô de Fortaleza (Metrofor). Ivo Andrade, de 41 anos, era funcionário da bilheteria da linha Oeste e foi morto quando chegava ao trabalho, na quarta-feira, 27 de dezembro, no Conjunto Ceará. A prisão de mais um suspeito do crime aconteceu nessa terça-feira, 2.

O quarto preso é um homem de 20 anos. A captura ocorreu por meio do trabalho das equipes da 2ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os outros três suspeitos são adolescentes e foram apreendidos pela Polícia Militar no dia seguinte ao crime.