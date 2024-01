Acidentes com mortes durante Réveillon têm queda nas rodovias do CE

No Réveillon passado foram seis mortes em acidentes nas rodovias federais; número caiu para um caso. Já nas estaduais, de três mortes, foi para zero

No balanço da PRF houve queda de 83% no número de mortes no trânsito neste ano no Estado. Já no BPRE, a redução foi de 100%.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) divulgaram os dados da operação Ano Novo nas rodovias federais e o operação Réveillon 2024, nas rodovias estaduais. Em ambas as operações houve redução no número de mortes.

A Rodovida é uma operação nacional e atua no período de férias escolares e Carnaval. A intenção é de trazer o reforço a fiscalização e a prevenção de acidentes nas estradas e rodovias federais. De acordo com a PRF, a continuação da operação mostra um esforço coordenado para promover um trânsito seguro para todos.

Já dos 1.255 testes de alcoolemia, 13 resultaram em autuações pelo crime de dirigir sob influência do álcool. As fiscalizações de segurança, em seu total, resultaram em 1.770 veículos verificados e 1.916 pessoas abordadas.

Conforme a PRF, a queda seguiu também com o número de feridos, que no ano de 2023 somou 15. Em 2022, no mesmo período, foram 24 pessoas feridas. A redução é de 37%. O total de acidentes foi de 17, sendo um menos do que em 2022.

Rodovias estaduais: aumento de 69% nas autuações pela Lei Seca

As rodovias estaduais registraram aumento de autuação de condutores de veículos no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quando o condutor dirige o veículo automotor sob a influência do álcool ou outra substância. Na operação do Réveillon 2023 foram 90 registros e na de 2024 foram 152, resultando no aumento de 69%.

Neste caso a autuação ocorre quando o do exame do etilômetro aponta em 0,05 miligramas por litro de sangue a 0,33 mg/l.

Já com base no artigo 306 do CTB, quando o condutor conduz veículo com a capacidade psicomotora alterada, cujo teste realizado em aparelho etilômetro aponta resultado igual ou superior a 0,34 miligramas por litro de sangue, caracterizando crime de trânsito, também houve aumento. Foram registradas sete autuações, enquanto na operação passada foi feito um registro.