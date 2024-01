Fortaleza: homens de 18 e 65 anos são mortos e um terceiro é ferido na Vila Velha

Três pessoas foram baleadas no domingo, 31, no bairro Vila Velha, em Fortaleza. Na ocasião, duas pessoas, de 18 e 65 anos, do sexo masculino, foram socorridas mas não sobreviveram. Uma terceira pessoa segue sob cuidados médicos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense estiveram no local colhendo indícios.

Não foi informada a identificação das víimas nem a motivação das mortes. O POVO apurou que uma das pessoas mortas seria conhecida como Lucas. O segundo óbito seria de um senhor de 65 anos. O filho dele foi a terceira pessoa baleada, mas sobreviveu.