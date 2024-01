Grupo fez tatuagens e comeu camarão na Praia de Iracema após vitimar funcionário de metrô

Depois de latrocínio, o grupo roubou um servidor do Éxercito, vendeu aparelhos celulares das duas vítimas e em seguida, com o dinheiro, foi até a Praia de Iracema para se divertir

O latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou o funcionário do metrô Ivo Andrade, de 41 anos, no dia 27 de dezembro último, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, foi elucidado pela Polícia Civil do Ceará. Ao todo, quatro pessoas suspeitas foram detidas, sendo um adulto e três adolescentes. Ivo foi morto no dia do aniversário da própria mãe quando chegava no local de trabalho. O adulto suspeito foi preso nessa terça-feira, 2, no bairro Henrique Jorge.

De acordo com a delegada-adjunta da 2ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Higina Hissa, as investigações apontam que, após vitimar Ivo, os responsáveis pelo crime atacaram um servidor do Éxercito Brasileiro (EB), quando roubaram o aparelho celular e a arma dele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois, eles teriam ido vender o aparelho celular do bilheteiro e da outra vítima em um feira no Centro de Fortaleza. Já com o dinheiro em mãos e com a quantia dividida, eles foram à Praia de Iracema, onde compraram drogas, ingeriram bebida álcoolica, fizeram tatuagens e comeram camarão.