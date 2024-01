Fortaleza bilíngue abre inscrições para cursos presenciais de janeiro

Ao todo, 215 vagas estão sendo ofertadas para turmas de inglês, francês e espanhol; inscrições devem ser feitas no site do programa

As inscrições para cursos presenciais do programa Fortaleza Bilíngue estão abertas até o próximo dia 4 de janeiro. As aulas ocorrerão no formato presencial durante o mês de janeiro, na Embaixada Bilíngue da Capital, localizada no bairro Aldeota.

Ao todo, 215 vagas são ofertadas para oito modalidades de curso. Os interessados devem realizar inscrição no site do programa, onde estão dispostas as turmas nos períodos da manhã, tarde e noite, além de turmas on-line. Confira os cursos disponíveis:

- Inglês com música

- Inglês para viagens

- Francês para iniciantes

- Inglês para o mercado de trabalho

- Conversação intermediária de inglês

- Conversação básica de espanhol

- Inglês para profissionais do turismo

- Espanhol para profissionais do turismo