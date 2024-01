Mais de 80% das pessoas desaparecidas no Ceará em 2023 foram encontradas

Cerca de 132 pessoas no Ceará ainda estão em estado de desaparecimento. Informações podem ser repassadas à 12ª Delegacia do DHPP

No Ceará, mais de 80% das pessoas com registro de desaparecidas em 2023 foram encontradas. De acordo com a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), dos 1.063 desaparecimentos reportados entre 1° de janeiro de 2023 até 29 de dezembro, 869 pessoas foram encontradas com vida, um total de 82%.

No mesmo período, outras 62 pessoas foram localizadas mortas (6%). No Estado, 132 pessoas desaparecidas durante o ano ainda não foram localizadas.

Os casos de desaparecimento ficam sob responsabilidade da 12ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Durante o ano, a divisão ainda divulga casos de desaparecimento pelas redes sociais. O perfil dos desaparecidos pode ser conferido pelo @desaparecidosdhppce.