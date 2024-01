Safadão no Réveillon de Fortaleza: veja fotos do show

O cantor Wesley Safadão comandou pela primeira vez a virada do ano em apresentação no Réveillon de Fortaleza, no Aterro da Praia de Iracema. Ele fez a contagem regressiva para 2024 durante queima de fogos silenciosos de dois minutos de duração.

Durante o show, o forrozeiro cantou hits e brincou com o público: chamou as solteiras e as casadas para levantarem as mãos.

Em certo momento, anunciou uma "pesquisa": Fortaleza é o lugar com mais homens fiéis do mundo, gracejou ele.