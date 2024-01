Réveillon de Fortaleza: último dia de shows eleva expectativas de turistas

Movimentação no Aterro da Praia de Iracema começou por volta das 15 horas deste domingo, 31 de dezembro Crédito: Caynã Marques/ Especial para O POVO

No último dia de festas no Aterro da Praia de Iracema, a movimentação começou cedo, por volta das 15 horas. As atrações hoje contam com: Marina Sena, Ney Matogrosso, João Gomes, Wesley Safadão, Titãs, Alok e Taty Girl. O público presente já tem elogios à organização, que conta com policiamento e em cada esquina há pelo menos um posto policial ou da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Os ambulantes contam que chegam a partir das 10 horas para se organizarem melhor. Há, ainda, várias banquinhas oferecendo produtos e serviços que vão desde drinks, água de coco e sanduíche até tranças.

O casal Felipe e Virginia veio de Sobral para o show de Roberto Carlos no dia 29, mas ficará até a segunda-feira, 1º. Já Alisson e Natália são de Minas Gerais e comentam que "as expectativas estão grandes hoje". A passagem de som em um dos palcos começou ainda pela tarde, com movimento tímido dos visitantes. Apesar do horário, a maioria já estava com os característicos trajes de Réveillon, roupas brancas e maquiagem. Há também turistas internacionais, como os portugueses Herculano e Mathilde, que afirmaram escolher Fortaleza "com intuito de conhecer o Nordeste em si". "Nos apaixonamos pela recepção e pela culinária", contam. "Em futuras viagens, queremos retornar ao país e principalmente para Fortaleza", completa o casal de Portugal. Réveillon em Fortaleza: shows até a manhã do dia 1º Um membro da equipe de organização do Réveillon afirma que em torno de 200 drones irão iluminar o céu de Fortaleza durante a noite desta véspera de Ano Novo. Perguntado sobre o que seria projetado pelos drones, ele diz que “não podemos revelar a surpresa, mas ficará marcada na história de cada um que presenciar ao vivo”. O primeiro show do dia está previsto para começar às 18 horas. Veja os horários dos shows deste Ano Novo em Fortaleza: