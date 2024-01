Nadar depois de beber e banhos de mar noturnos: veja o que não fazer na praia neste fim de ano

Praia do Futuro no último sábado de 2023 Crédito: FERNANDA BARROS

“De noite não tem, até porque não podemos fazer salvamento porque não tem visualização. É altamente não recomendado o banho noturno”, explicou o comandante à rádio O POVO CBN. A tradição de pular as sete ondas nos primeiros momentos do novo ano pode ser continuada, mas com atenção. “Pode pular as ondas no raso. É a situação mais segura a ser experimentada”, diz. O soldado Francisco Jacinto, guarda-vidas na Praia do Futuro, afirma que a maior preocupação dos profissionais neste período do ano é com pessoas que bebem álcool e entram no mar em seguida. “A gente sabe que o mar da Praia do Futuro não é fácil. Com a pessoa embriagada, atrapalha mais ainda”, afirma. Capitão Rodrigo também alerta que, em caso de presenciar um possível afogamento, não é recomendado entrar no mar para tentar resgatar a vítima. Os guarda-vidas recebem treinamento físico e técnico para realizar esse tipo de salvamento e devem ser acionados pelo número 193. Os cuidados também devem ser os mesmos em outros ambientes, como açudes, riachos, cachoeiras, piscinas, dentre outros reservatórios de água.

Play

“Não tem como os profissionais estarem em todos os locais. Por isso, é preciso que a população trabalhe com prevenção, conheça os riscos do ambiente aquático e não se exponha”, orienta o capitão. Praia do Futuro tem penúltima manhã do ano calma Em Fortaleza, banhistas aproveitaram este último sábado do ano, 30, para visitar a Praia do Futuro com famílias, crianças e pets. Os cuidados com os mergulhos são prioridade para a confeiteira Marília Lima, 36. “Não entro muito, fico numa parte que consigo sair mais fácil”, conta. Com um neném de 1 ano e nove meses, a preocupação “é sempre maior” na hora de levá-lo até o mar.