Suspeitos são capturados por tentativa de roubo na entrada de delegacia em Fortaleza

Adolescentes foram apreendidos suspeitos de tentarem subtrair pertences das vítimas na entrada da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), com uma réplica de arma de fogo

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Três adolescentes de 15, 16 e 17 anos de idade foram apreendidos no bairro São Gerardo, em Fortaleza, suspeitos de tentarem roubar pessoas na entrada da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). O caso foi registrado nessa quarta-feira, 27.

Conforme fonte ligada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no momento da ação, policiais militares do 18º Batalhão da Polícia Militar realizaram a captura dos três e apreenderam com eles um simulacro de arma de fogo.

A réplica de pistola foi encaminhada à DCA para realização dos procedimentos cabíveis. Uma das vítimas compareceu à delegacia e prestou depoimento na presença da autoridade policial.