Homem é preso com duas motos clonadas no bairro José Walter

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará

Um homem foi preso na noite desta terça-feira, 26, após ser flagrado com duas motos clonadas no bairro José Walter, em Fortaleza . Junto ao suspeito, identificado como Marcos Murilo Marinho dos Santos, 22, foram apreendidas uma pistola de calibre .40 e 11 munições.

A Polícia informou que, ao receber a ordem, o parceiro do preso abandonou a moto que pilotava, fugiu em direção às casas e não foi mais encontrado. Marcos, que já tinha antecedentes por consumo de entorpecentes e crime contra a fé pública, foi levado até o 13° Distrito Policial (DP).

Segundo a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o suspeito foi autuado no artigo 311 do Código Penal Brasileiro, que consiste em adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. A pena para o delito é de prisão entre três e seis anos, além de multa.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

13° Distrito Policial: (85) 3101 2050