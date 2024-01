Projeto entrega 100 máquinas de costura a moradores do Bom Jardim

A Prefeitura de Fortaleza realizou, nessa quarta-feira, 27, a doação de 100 máquinas de costura do tipo reta doméstica a moradores do bairro Bom Jardim. Os profissionais foram selecionados por meio de edital do projeto "Costurando o Futuro" e receberam capacitações gerenciais gratuitas. Além disso, estão formalizados como Microempreendedores Individuais, que é uma das exigências para a seleção.

A entrega do material foi realizada no Centro de Referência do Empreendedor do Bom Jardim. O prefeito José Sarto confirmou na ocasião que novas máquinas serão doadas.

Na oportunidade, também anunciou os shows de Réveillon no Aterro; segundo ele, os cachês foram pagos por entidades privadas.