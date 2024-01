Mulher de 55 anos é morta a tiros dentro de farmácia no Jardim Iracema

Uma mulher de 55 anos foi assassinada a tiros no início da tarde deste domingo, 24, no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza. O crime ocorreu dentro de uma farmácia localizada no cruzamento da rua Conselheiro Lafaiete com a avenida Coronel Carvalho.

Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. A 8ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).