Morre Dom José Haring, bispo emérito de Limoeiro do Norte

Morreu na manhã deste domingo, 24, Dom José Haring, bispo emérito de Limoeiro do Norte, aos 83 anos de idade. Líder religioso estava internado após sofrer complicações cardíacas. Informação do óbito foi divulgada pela diocese da região, por meio de publicação nas redes sociais.

"Com pesar, recebemos a notícia do falecimento do nosso bispo emérito Dom José Haring, ocorrido nesta manhã às 6h40min. Rezemos pelo seu descanso eterno, recompensa pelo bem que realizou entre nós", destacou instituição em postagem, lamentando o óbito do líder religioso.