Homem é preso após receber encomenda com cédulas falsas no bairro Canindezinho

O suspeito disse que conseguiu comprar as cédulas de R$ 100 pelas redes sociais

Um homem, de 20 anos, foi preso pela Polícia Federal na tarde desta quinta-feira, 13, no bairro Canindezinho, em Fortaleza. Junto com o suspeito, os agentes realizaram a apreensão de R$ 1 mil em cédulas falsas e o seu celular. Servidores dos Correios também participaram da ação.

O suspeito recebia uma encomenda com as notas falsas de R$ 100 em seu local de trabalho quando foi interceptado pelos agentes. Após ser pego em flagrante, o suspeito confessou o crime aos policiais. Ele detalhou que conseguiu comprar as cédulas por meio das redes sociais.

O suspeito foi indiciado pelo crime de moeda falsa, que prevê reclusão de 3 a 12 anos. Ele encontra-se à disposição da Justiça.

