Quixadá: PF apreende R$ 1.020 em cédulas falsas em encomenda postal

O suspeito admitiu que comprou as moedas falsas por rede social

A Polícia Federal (PF) realizou a prisão de um homem de 20 anos, em Quixadá, a 163,4 quilômetros (km) de Fortaleza. O flagrante aconteceu no momento em que o suspeita recebida encomenda postal contendo 51 cédulas falsificadas de R$ 20, o equivalente a R$ 1.020 em dinheiro falso. A ação aconteceu na tarde desta sexta-feira, 4, e contou com o apoio da Agência do Correios da região.

O preso confessou à Polícia que encomendou as 51 cédulas de R$ 20 por meio de rede social. Ele teve o celular apreendido.



O destinatário foi indiciado por crime de moeda falsa. De acordo com o primeiro parágrafo do artigo 289 do Código Penal Brasileiro, a pena prevista para o crime é de três a 12 anos de reclusão.

A Polícia Federal investiga o caso para identificação de outros envolvidos no crime.

