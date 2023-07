Homem é preso após receber encomenda com cédulas falsas no local de trabalho

Um homem foi preso nessa terça-feira, 11, após receber uma encomenda com cédulas falsas no local de trabalho, no bairro Guararapes, em Fortaleza.

Com o apoio dos Correios, a Polícia Federal (PF) prendeu o homem em flagrante no momento que o suspeito recebia a encomenda, que contava com notas de R$ 50 e R$ 100.

De acordo com informações da PF, no total, eram R$ 2 mil em cédulas falsas.

O suspeito foi indiciado pelo crime de moeda falsa, que prevê pena de reclusão de 3 a 12 anos e está à disposição da Justiça. Os policiais continuam as investigações para identificar outros envolvidos.