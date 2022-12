Evento natalino da Comunidade Shalom reúne dezenas de famílias em Fortaleza

Crianças atentas e adultos tomados pela fé. O público que compareceu ao Natal da Paz na unidade Shalom da Paz, em Fortaleza, neste sábado, 17, foi composto por pessoas de diversas idades – a maioria chegando em família. Realizado pela Comunidade Católica Shalom, evento ocorreu em todas as casas da instituição que contém Centro de Evangelização na Capital e na Região Metropolitana (RMF).

O momento ocorre tradicionalmente todos os anos e neste teve como tema: “A esperança enfim nasceu”. A programação natalina de todas as casas onde o evento aconteceu contou com a Santa Missa e com apresentações artísticas, além de trazer os tradicionais presépios.

No centro religioso Shalom da Paz, aliais, o presépio foi justamente o que mais parece ter atraído a criançada, que chegava acompanhada dos pais e de outros familiares. Entre eles estava o pequeno Felipe, de um ano e seis meses. Junto da mãe, a criança observou, encantada, a construção que remete ao nascimento de Jesus Cristo, atenta a cada detalhe das imagens.

O pai do garoto, Felipe Pedrosa, 38, conta que já veio a eventos anteriores, mas esse tem uma importância diferente, pois é a primeira vez que traz o filho e a esposa. "É um momento muito especial. É Natal, a gente fica mais esperançoso. O Shalom tem esse ritual mais bonito, das músicas, das canções, atrai melhor esse momento do natal", destaca.

Essa também é a primeira vez do pequeno Samuel, de um ano e dois meses, no Natal da Paz. A mãe dele, Vera Coelho, 39, diz ter levado o filho para "desde cedo iniciá-lo na vida cristã". "Pra ele ter espírito de Natal, que o mais importante é o nascimento de Jesus. O Natal é isso, é Jesus que veio ao mundo para nos salvar, o amor ao próximo, essa simplicidade", relata a operadora de caixa.

Para Tatiane Rodrigues, missionária e membro da organização do Natal da Paz, evento é uma forma de "presentear a Arquidiocese de Fortaleza, a cidade e as localidades mais próximas com os valores do Natal". Representante destaca ainda que esse período mostra a "força de nos comunicar a esperança, os valores da família, da paz, solidariedade e da vida nova com mais sentido e alegria".



Evento contou com ação solidária

Quem chegava ao Shalom da Paz, além do presépio e das atrações se deparava com um ponto de coleta, que buscava arrecadar brinquedos, alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Iniciativa ocorreu em todas as casas onde o momento estava acontecendo.

De acordo com Rhaiany Chequer, uma das organizadores do evento, material doado vai auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas em situação de rua e dependentes químicos. Doação é feita por meio da ação Shalom Amigo dos Pobres.

"A comunidade sempre teve um projeto de promoção humana (...) Que é pra promover a dignidade do homem né. Com a pandemia essa ação ganhou uma proporção muito maior porque na pandemia a gente começou aquela distribuição de alimentos, nós recebemos matérias de higiene, produtos de limpeza, (...) Essa ação Shalom Amigo dos Pobres se tornou então um Ministério na Comunidade", conta.

Patrícia Rocha, 39, foi uma da fiéis que colaboraram com a ação, doando alimento. "É muito importante a gente dar um pouquinho da gente pro outro. Porque as vezes a gente fica só no 'se' (...) Então a gente tenta passar um pouco do que Deus deu de graça e a gente também passa isso de graça", frisa.

A administradora veio acompanhada da filha e se preparava para prestigiar a sobrinha, que participou de uma das atrações artísticas da noite. "Eu acho super importante o engajamento da família dentro da igreja, é crucial pro nosso desenvolvimento como cristão e principalmente agora no advento né, que é o nascimento de Jesus", relata, completando que período é "de união, da gente tá mais próximo da família".

