Condutores utilizam atalho em posto de gasolina para burlar semáforo no Mondubim

Um posto de gasolina tem sido utilizado como rota alternativa para burlar um semáforo na ligação entre a rua Gastão Justa e a Avenida Presidente Costa e Silva, localizadas no bairro Mondubim, em Fortaleza . Cotidianamente, condutores de diferentes veículos têm usado o pátio do estabelecimento de atalho para desviar o sinal de trânsito em frente ao local.

“Como só tem a iluminação da via e do posto fica muito complexo ficar ali perto do botão de pedestre”, afirma a graduanda em Publicidade, que teme novos acidentes na avenida.

“É uma posição bem vulnerável de se estar. Acho que não teve [acidente] ainda porque o semáforo tem uns meses, mas ja, já deve ter”, conclui.

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) pontuou que a instalação do semáforo no local foi solicitada pelos moradores para evitar mais sinistros e que, desde a instalação, nenhum acidente foi identificado.