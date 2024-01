Crianças recebem presentes de campanha Papai Noel dos Correios

Entrega de presentes da campanha Papai Noel dos Correios em escola no bairro Cais do Porto, na manhã desta terça-feira, 19, em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

De acordo com a superintendente dos Correios no Ceará, Iranilda Costa, o CEI Maria Felícia Lopes foi a unidade escolhida para a cerimônia de entrega dos presentes porque todas as cartas enviadas foram apadrinhadas. "Geralmente a gente escolhe só uma pela dificuldade, a logística de entrega. Em todas as outras escolas, o carro dos Correios vai fazer a entrega dos presentes da instituição. E a instituição geralmente faz a sua festinha entregando, mas a gente não consegue estar presente em todas com o Papai Noel. Então, a gente escolhe uma para fazer a entrega representativa dos presentes", explica. Até o momento, das 6.599 cartinhas escritas, apenas três mil foram adotadas. Mesmo com o número de adoção abaixo do esperado, a ação comemora o aumento da adoção de cartinhas pós-pandemia. Em 2021, o número de cartas adotadas foi inferior a dois mil. Enquanto no ano passado, o número subiu para 4.800. De acordo com a superintendente dos Correios no Ceará, Iranilda Costa, 50% dos presentes adotados foram recebidos pelas crianças e a estimativa é de que todos sejam entregues até o Natal. Para o coordenador do CEI Maria Felícia Lopes, Pedro Sena, a iniciativa se reflete de maneira positiva na vida dos pequenos, principalmente nos aspectos emocionais e financeiros.

