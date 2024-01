"Vem Brincar" leva famílias para manhã de lazer na Cidade da Criança neste domingo

Evento promoveu pintura facial, contação de histórias, escultura de balões, minicircuito de ciclismo e jogo do trânsito na Cidade da Criança, no Centro

Foram realizadas diversas atividades como pintura facial, contação de histórias, escultura de balões, minicircuito e jogo do trânsito. A manhã contou também com um passeio ciclístico conduzido pelo Papai Noel.

A manhã deste domingo, 17, foi de lazer ao ar livre na Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, onde teve lugar a última edição do "Vem Brincar, Fortaleza" de 2023. Famílias, com muitas crianças, curtiram a programação no espaço.

Gilvânia Almeida, 34, foi com os dois filhos, Pedro, 7, e Maria, 2, participar do evento. "Soube pela diretora do colégio, que botou no grupo da escola. Já tinha vindo porque moro aqui perto. Eles estão pintando, já pintaram o rosto, brincaram. Ficam a manhã todinha sem celular", elogia.

A professora Lindalva Vital Leite, 53, foi com as netas Maria Leticia, 5, e Maria Eduarda, 15, a mãe e o genro. "Vim quando minha filha era criança, há mais de 20 anos. Estou achando uma experiência maravilhosa, criança precisa muito desse contato com a natureza. Tenho procurado programas assim ao ar livre nas férias", afirma.

Edição de Natal do "Vem Brincar, Fortaleza" realizado na Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, na manhã deste domingo, 17 Crédito: Ana Rute Ramires

Também foram ofertados serviços, como vacinação, emissão de carteira de estudante e bilhetinho. O "Vem Brincar, Fortaleza" é uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor) e a Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi).

Dorinha Lima, produtora cultural da Secultfor, explica que o projeto começou em 2022 com o objetivo de incentivar a reativação da Cidade da Criança e a brincadeira ao ar livre para as crianças. "A gente está trabalhando para que seja de 15 em 15 dias", diz.