Caravana do Papai Noel distribui cestas básicas em comunidades de Fortaleza

“Muita gente fala, quando entregamos uma cesta básica, que aquela cesta foi o resultado da oração . Em várias comunidades que a gente chega, muitas pessoas têm nem o que comer e a cesta básica vai suprir durante esses 15 dias do período do Natal”, comenta Juliana Rodrigues, uma das organizadoras do projeto Abraçando a Comunidade.

O projeto social “ Abraçando a Comunidade ” transformou a viagem de trenó do bom velhinho em uma caravana de boas ações pelas comunidades em vulnerabilidade social de Fortaleza. O Papai Noel do projeto faz não só a alegria da criançada, como também de uma família inteira.

Há dois anos, a Caravana do Papai Noel realiza a distribuição de cestas básicas, kits de higiene pessoal e brinquedos em dez comunidades da Capital. Neste sábado, 16, a caravana passou pelo Conjunto Ceará, Genibaú, Bonsucesso, Jardim Iracema, Padre Andrade, Floresta, Lagoa do Urubu, Bairro Ellery, Vila Velha, Jangurussu e Canindezinho.

Com 10 anos de história, o projeto realiza ações o ano todo. Dia das Mães, dos Pais, das Crianças e o dia de celebração com pessoas em situação de rua são ações que se destacam no projeto, conforme explica Juliana.

“A nossa missão é levar em forma de doação, esperança, amor e paz que é tudo que o mundo precisa. A gente está aqui para receber um quilo de alimento, um sabonete... De ‘pouquinho em pouquinho’, a gente chega no muito”, reflete.

Para ajudar o projeto, é possível fazer doações de alimentos, itens de higiene e brinquedos, que podem ser retirados da residência do doador. As doações em dinheiro também podem ser feitas através do pix da iniciativa: abracandocomunidade@gmail.com. Mais informações, acesse o perfil do Instagram do projeto: @abracandocomunidade.

