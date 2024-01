Programação cultural gratuita reúne diversas gerações no Benfica

O trecho da Avenida da Universidade entre a rua Paulino Nogueira e a avenida 13 de Maio está ocupado por um público variado neste domingo, 17. Além dos habituais universitários do bairro Benfica, o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará e a Reitoria da instituição recebem diversas gerações para as atividades do Corredor Cultural.

Nos jardins da Reitoria, o pequeno Salomão Borges, começa aprender aos 4 anos alguns princípios da Física que estão presentes no cotidiano. O espaço organizado pela Seara da Ciência conta com experimentos científicos lúdicos e interativos para mostrar a todas as idades o que existe de Ciência em ações simples do dia-a dia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A gente conhece o Corredor Cultural desde antes de ele nascer. Essa é a primeira oportunidade que temos de trazê-lo aqui", conta a mãe, Juliana Borges Gomes. "Hoje em dia está muito difícil ter esses momentos culturais na infância. Tem muito celular, televisão... As crianças estão muito reclusas e aí a gente sempre aproveita as programações ao ar livre."