UFC leva orquestras e atrações infantis para os jardins da Reitoria

Além da tradicional decoração natalina com luzes cobrindo o prédio e a copa das árvores, os jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), no bairro Benfica, se encheram com um público diverso para assistir ao Concerto de Natal da UFC na noite do sábado, 16. Além da Camerata de Cordas da UFC e da Orquestra sinfônica da UFC Sobral, evento contou com atrações infantis.

Algumas famílias levaram as próprias cadeiras de praia para se acomodar no espaço, que se encheu de pessoas de todas as idades. O evento dá início às comemorações pelos 70 anos da instituição, a serem completados em 16 de dezembro de 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Hoje é dia de arte, festa, de cantar parabéns para essa universidade pelos seus 69 anos", disse o reitor da UFC, professor Custódio Almeida, durante o avento. Segundo ele, "em breve, a área de baixo da Reitoria vai se tornar um equipamento cultural de Fortaleza, "com exposições de arte, saraus, encontros, seminários".