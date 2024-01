Bebê e avó são atingidos por engradados de cervejas na Paupina

Um bebê e a avó da criança ficaram feridos ao serem atingidos por uma carga de cervejas na manhã da sexta-feira, 15, no bairro Paupina, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as primeiras informações seriam de que os engradados de cerveja se desprenderam da carroceria de um caminhão e caíram sobre os dois. Uma composição da Polícia Militar do Ceará esteve no local.

As vítimas têm 1 ano e 8 meses e 46 anos e foram socorridas para uma unidade de saúde. Um Boletim de Ocorrência foi registrado no 6º Distrito Policial, que está a cargo das investigações.

A reportagem do O POVO perguntou se haveria informações sobre o estado de saúde das vítimas, quais as linhas de investigação sobre o que causou o acidente e se a carga foi saqueada, mas obteve da SSPDS apenas os fatos informados neste texto.