Após morte durante show, esposa de cantor gospel se pronuncia: ‘Sempre vou te amar’

Após a morte do cantor gospel Pedro Henrique, 30, na noite de quarta-feira, 13, a esposa Suilan Barreto, influenciadora cristã, se pronunciou em suas redes sociais. No relato, Suilan relembra a rotina com o marido e promete amá-lo para sempre.

“Estou aqui, meu amor, tentando escrever e, como sempre, me faltando palavras. Cadê você para me ajudar? Cadê você? Ah, meu amor, como eu te amo e sempre falei que eu amo mais. Queria você agora para te encher o saco para tomar café da manhã e você não tomar, mas queria encher o saco, só isso”, relatou nos Stories do Instagram na sexta-feira, 15.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais | Cantor gospel Pedro Henrique morre aos 30 anos