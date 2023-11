Novo arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão completa 59 anos nesta sexta, 3

Em homenagem ao aniversário do futuro arcebispo de Fortaleza, uma missa será celebrada na igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Petrópolis, onde ele atualmente exerce o cargo de bispo

No próximo dia 2 de dezembro, a Diocese de Petrópolis realiza a missa de despedida dele, às 9 horas, na Catedral de São Pedro de Alcântara, também em Petrópolis. O ultimo compromisso de Dom Gregório como bispo será a celebração da ordenação sacerdotal de dois diáconos da Diocese, no dia 9 de dezembro.

Nesta sexta-feira, 3, o futuro arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, completa 59 anos de idade. Em comemoração ao aniversário vitalício dele, será celebrada uma missa na igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizada no centro de Petrópolis, no Rio de Janeiro, às 12h15min. Dom Gregório Paixão assumiu como bispo da diocese de Petrópolis há 11 anos.

De acordo com as informações repassadas pela Diocese de Petrópolis, Dom Gregório inicia sua viagem para a Capital no dia 10 de dezembro, com alguns compromissos, e deve chegar ao solo cearense do dia 13 dezembro. A cerimônia de posse do novo arcebispo de Fortaleza está marcada para o dia 15 de dezembro.