Juventude Digital Festival: público terá passagem de ônibus gratuita nos dias do evento

O público do Juventude Digital Festival 2023 receberá passagens de ônibus de ida e volta para o evento, que ocorrerá neste sábado, 16, e domingo, 17, no Centro de Eventos do Ceará, localizado no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. A iniciativa, de acordo com a Prefeitura, poderá contemplar cerca de três mil pessoas por dia.

Para recarregar o Bilhete Único ou a Carteirinha de Estudante, basta passar pelo credenciamento do evento e apresentar o cartão. Na edição de 2022, a Prefeitura também garantiu a gratuidade das passagens para os estudantes que participaram do evento. Desta vez, a medida foi ampliada para quem também usa Bilhete Único.