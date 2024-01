Fortaleza terá mutirão de vacinação contra Covid-19; veja onde

Mais um mutirão de vacinação contra Covid-19 ocorre em Fortaleza a partir desta sexta-feira, 15, até domingo, 17. Hoje, o público pode se vacinar contra a doença causada pelo coronavírus e obter a vacina da gripe no RioMar Kennedy, das 10 às 16 horas. A equipe de imunização estará na praça de eventos, localizada no piso L3.

No sábado, 16, 14 postos de saúde espalhados pela Capital estarão abertos para imunização, das 8h30min às 16 horas. Além das vacinas contra a Covid-19 e da gripe, poderão ser tomados imunizantes de rotina (veja endereços abaixo).

No domingo, 17, apenas dois postos foram selecionados para o mutirão: Matos Dourado, no bairro Edson Queiroz, e Irmã Hercília, no São João do Tauape. A imunização estará disponível das 8 às 16h30min.