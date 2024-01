Shopping Del Paseo arrecada doações de leite em pó até o dia 24 de dezembro

Leite recebido forma uma árvore de Natal solidária no shopping. Ao todo, 1.350 serão beneficiadas com as doações ao fim do recolhimento.

A campanha recebe doações de sachês e latas de leite em pó em qualquer quantidade, e as entregas devem ser feitas presencialmente no shopping.

O Shopping Del Paseo realiza, em parceria com o Instituto da Primeira Infância (Iprede), a campanha solidária "Desejos do Del", em prol da arrecadação de leite em pó , que será doado a crianças atendidas pelo Iprede. A ação, que teve início no dia 27 de novembro, prossegue recebendo doações até o dia 24 deste mês de dezembro.

Além da doação de leite, a campanha disponibiliza cartas com pedidos de Natal das crianças que serão beneficiadas com a ação. As cartas com os desejos estão disponíveis para apadrinhamento no Mural do Sonho, localizado no shopping.

Para aqueles que forem doar leite em pó para a campanha e desejarem apadrinhar uma carta das crianças assistidas pelo Iprede, o processo é simples. Basta se dirigir ao posto de troca – localizado no piso L2 do Shopping Del Paseo –, escolher um pedido, comprar o presente e retornar ao posto de troca para a entrega.

Esta é a primeira campanha solidária realizada pelo shopping center em parceria com o Iprede.

De acordo com o superintendente do ponto comercial, Eizon Said, a iniciativa tem como objetivo ajudar crianças em situação de vulnerabilidade social e espalhar solidariedade. A campanha deve ser estabelecida novamente nos próximos anos.



Serviço

Natal solidário Del Paseo



Local: Piso L2, shopping Del Paseo (av. Santos Dumont, 3131)

Horário: Segunda a sábado, das 11 às 22 horas, e domingo, das 12 às 21 horas