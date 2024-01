Incêndio atinge apartamento no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza

Não havia pessoas na residência quando as chamas começaram; no entanto, um cachorro, que ficou preso em um dos quartos, precisou ser resgatado

Um incêndio atingiu um apartamento durante a madrugada desta quinta-feira, 14, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. As chamas se iniciaram por volta da 1 da manhã, em estrutura do 9° andar de um prédio residencial, e foram debeladas por volta das 3 horas. Não havia pessoas no apartamento durante a ocorrência.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o fogo foi combatido com o uso do próprio sistema preventivo do edifício, além de quatro viaturas da Corporação. A origem das chamas não foi informada.