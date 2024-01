Reitoria da UFC ganha nova iluminação em comemoração aos 70 anos da instituição

As luzes no local também fazem alusão à comemoração das festas de fim de ano. Universidade tem programação especial para os festejos neste fim de semana

Quem passa pelo cruzamento da Avenida da Universidade com Avenida 13 de Maio, no bairro Benfica, em Fortaleza, observa o prédio da reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) com uma nova iluminação ao longo do mês de dezembro. As luzes, que também fazem alusão à comemoração das festas de fim de ano, celebram o início das comemorações dos 70 anos da instituição, que ocorrerão em 2024.

A fachada e os demais espaços do órgão administrativo da instituição, que abrange mais 270 cursos de graduação e pós-graduação no Ceará, além de ações de extensão, receberam no começo deste mês as intervenções.

A iluminação no local foi promovida pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) a pedido do reitor da UFC, Custódio Almeida.