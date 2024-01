Vendedor de verduras é morto a tiros enquanto trabalhava na Barra do Ceará

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um vendedor de verduras foi morto na manhã desta quarta-feira, 13, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. A vítima andava de bicicleta, carregando os produtos que vendia, quando foi vítima de disparos de arma de fogo. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a vítima ainda não foi identificado formalmente. A pasta também afirmou que a 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.