Ruas do bairro Edson Queiroz recebem mutirão de serviços da Prefeitura de Fortaleza

As ruas do bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, receberão serviços de zeladoria, manutenção e arborização nesta sexta-feira, 15. As vias são: Pigalli, Dona Celeste, Mar del Plata, Monte Rei, Botânica, Antônio Nogueira e Manoel Bezerra. Durante o mutirão, serão intensificadas atividades como limpeza, recuperação de vias, manutenção de equipamentos e plantio de árvores, que já são realizadas pela gestão do Município.

Ao todo, 61 trabalhadores estarão envolvidos. Para o serviço de zeladoria, serão mobilizados 22 profissionais, com o apoio de duas caçambas. Já para as ações de recuperação da malha viária, seis funcionários realizarão o serviço de tapa-buraco asfáltico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vai acontecer distribuição de 50 mudas para a população, trabalho feito pela Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor). O mutirão também contempla reparos na iluminação pública. O controle de trânsito será executado por 12 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), com o suporte de quatro viaturas. Por fim, a Secretaria Municipal da Saúde contará com uma equipe de endemias com efetivo de oito servidores.