Maternidade-Escola Assis Chateaubriand, de Fortaleza, comemora 60 anos

“A Meac é a maior maternidade pública do Ceará. Ela atende cerca de 48% de toda a gestação de alto risco do Estado e, além da parte assistencial, é campo de prática de várias faculdades ligadas à saúde da mulher”, destaca Edson Lucena, gerente de atenção à saúde da unidade.

A Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac), localizada no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, completou 60 anos de existência nessa quarta-feira, 13. O equipamento, que é vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC), foi fundado em 1963 e contabiliza, em média, 110 mil atendimentos médicos e multiprofissionais em ambulatório, 4.700 partos e quase três mil cirurgias por ano.

Na época da inauguração, a unidade era chamada de “Maternidade Popular de Fortaleza”. Ela foi construída após uma campanha promovida pelos jornalistas Assis Chateaubriand e João Calmon, que buscava criar mais leitos de maternidade no Estado.

“[A unidade] Tem como pilares clássicos de atendimento a humanização, levando ao protagonista, a mulher, utilização de áticas assistenciais baseadas em evidências, e também é um local onde se faz muita pesquisa e atua com muita inovação”, explica o gerente.

A emergência do Meac funciona 24 horas, sete dias por semana. Ela também tem o banco de leite humano, que incentiva e promove o aleitamento materno, e a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, que acolhe mulheres e recém-nascidos que precisam continuar o tratamento na maternidade sem necessidade de internação.

“[A Meac] É a única maternidade do Estado que realiza cirurgia intraútero para bebês com problema. Faz a cirurgia da endometriose, que é complexa, inova utilizando pele de tilápia para a reconstrução de vaginas que nascem sem uma parte [do órgão], faz atendimento multidisciplinar a mulheres vítimas de violência sexual etc.”, descreve ele.