IJF completa 87 anos; hospital recebe cerca de 6.100 acolhimentos por mês

O Intituto Dr. José Frota (IJF), localizado no Centro de Fortaleza, completou 87 anos de existência nessa quarta-feira, 13. A unidade começou a funcionar em dezembro de 1936. Hoje, o IJF é o maior hospital do Ceará em capacidade de acolhimento, com 665 leitos.

A emergência do hospital recebe cerca de 6.100 novos acolhimentos por mês. Os pacientes costumam ser vítimas de ferimentos e fraturas causadas por acidentes domésticos, de trabalho e colisões de trânsito.