O POVO+ vence Prêmio Gandhi de Comunicação 2023

Os repórteres Wanderson Trindade e Karyne Lane, do O POVO+, plataforma multistreaming do jornal O POVO, conquistaram, na noite desta quarta-feira, 13, o 1º e o 2º lugar da categoria “Produtor de Conteúdo Online” do Prêmio Gandhi de Comunicação 2023.

A reportagem “Fies e Prouni: o que dizem os dados sobre financiamento do ensino superior em 10 anos”, de autoria do repórter Wanderson Trindade, foi a primeira colocada. Já a série de reportagens “Os dilemas em torno da saúde mental”, da repórter Karyne Lane, conquistou a segunda colocação.

Conforme explica Wanderson, “a matéria aborda os dados desse tipo de política pública que permitiu que milhares de cearenses pudessem acessar o ensino superior”. “Poder trazer essa temática que mexe tanto com a vida dos jovens, principalmente, é muito importante para o jornalismo”, afirma.