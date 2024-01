Mais de 50 mil pessoas visitaram a Cidade Mais Infância em 2023

A Cidade Mais Infância, localizada dentro do Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, recebeu 53.194 visitas em 2023, de acordo com balanço do Governo do Estado divulgado durante evento na manhã desta quarta-feira, 13, na sede do equipamento. Deste número, 27.500 são crianças de 0 a 12 anos.



A secretária da Proteção Social (SPS), Onélia Santana, o secretário-executivo do Turismo, Jonas Dezidoro, e a coordenadora geral da Cidade Mais Infância, Patrícia Rinaldi, estavam presentes no evento e abordaram informações como o número de visitantes, o aumento na arrecadação de alimentos e as doações realizadas às instituições beneficiadas pelas ações do Programa Mais Infância Ceará.