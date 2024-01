O POVO vence 2ª edição do Prêmio Aecipp de Comunicação

Entrega do Prêmio Aecipp de Comunicação Crédito: Zerosa Filho/divulgação aecipp

O POVO conquistou o primeiro lugar na categoria texto na 2ª Edição do Prêmio Aecipp de Comunicação. A série de reportagens vencedora, "Portos do Nordeste se preparam para o hidrogênio verde", foi escrita pelo repórter especial de Economia, Armando de Oliveira Lima, com edição de Beatriz Cavalcante. Promovida pela Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp), a premiação tem o objetivo de valorizar e reconhecer os profissionais da mídia que contribuem para engrandecer o papel da região do Pecém e do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) como indutores da economia cearense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O tema deste ano foi “Investimentos para um futuro sustentável no Complexo Industrial e Portuário do Pecém”.

Publicada pelo O POVO em 4 de agosto de 2023, a série de reportagens premiada mostra como a produção de hidrogênio verde (H2V) está impulsionando investimentos em áreas portuárias no Ceará, na Bahia, em Pernambuco, no Piauí e no Rio Grande do Norte. O trabalho conta ainda com o designer de Jéssica Bezerra e infografia de Luciana Pimenta. "É ótimo contar com um reconhecimento do peso da Aecipp para a cobertura que a gente faz cotidianamente. Principalmente quando esse trabalho envolve trabalho de equipe, a quem tenho muito a agradecer", afirmou o repórter especial de Economia, Armando de Oliveira Lima. A editora Beatriz Cavalcante reforça ainda a importância deste olhar atento às novas economias que estão ganhando força no mercado: "O jornalismo é uma ponte para a sociedade. E a série 'Portos do Nordeste se preparam para o hidrogênio verde' , escrita com muito zelo pelo jornalista Armando de Oliveira Lima, deu luz ao desenvolvimento do Nordeste por meio dos planos nos portos marítimos da Região." Durante a cerimônia de premiação, o presidente da Aecipp, Eduardo Amaral, destacou que o Prêmio Aecipp de Comunicação e o Workshop para Comunicadores são iniciativas que demonstram o esforço contínuo para potencializar a comunicação efetiva.

"Acreditamos firmemente no poder da comunicação como uma ferramenta essencial para realçar os avanços no Complexo do Pecém, uma área onde o desenvolvimento econômico ocorre de forma dinâmica e impactante"

Veja a lista de vencedores do Prêmio Aecipp de Comunicação 2023 Categoria Texto: Beatriz Cavalcante - O POVO Categoria Áudio: Lyana Ribeiro - Rádio Verdes Mares