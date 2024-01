O POVO conquista Prêmio de Jornalismo da Prefeitura de Fortaleza

A reportagem publicada no dia 5 de novembro, com o título “Requalificação de áreas gera mais interação social e econômica em Fortaleza” , teve autoria do jornalista Armando de Oliveira Lima, com edição de Irna Cavalcante, design de Jéssica Bezerra e infografia de Luciana Pimenta.

“Muito bom ter o reconhecimento do nosso trabalho, especialmente quando ele é pensado para fazer mais do que mostrar boas iniciativas. Fizemos jornalismo para ajudar no desenvolvimento das políticas públicas, a partir de fontes e histórias”, ressaltou Armando de Oliveira Lima, acrescentando que “foi ótimo fazer esse trabalho de equipe, cujas funções se completam e se ajudam”.

A reportagem destacou que investimentos em torno de R$ 80 milhões para a requalificação de espaços públicos na periferia de Fortaleza geraram reflexos diretos na economia da Capital, especialmente no desempenho da cidade na geração de emprego e na ocupação dessas áreas por empreendedores dos mais diversos setores.

A propósito, o tema deste ano do Prêmio foi “Cidade para todos: como a Prefeitura está trabalhando para diminuir as desigualdades sociais” e contemplou produções jornalísticas sobre iniciativas do Município para promover equidade social e oferecer condições para que todos tenham oportunidade de viver com dignidade e bem-estar, conforme os organizadores.

A premiação concedida pela Prefeitura de Fortaleza compreendeu, além da categoria Jornalismo Impresso, as seguintes categorias: Telejornalismo, Radiojornalismo e Podcast, Webjornalismo, Fotojornalismo, e Universitário (para estudantes de Jornalismo).

O prefeito de Fortaleza José Sarto exaltou que o evento de entrega dos prêmios foi “uma bela celebração para reconhecer o trabalho desses profissionais que cumprem um papel fundamental no exercício democrático, os jornalistas”.

Veja a lista de vencedores do Prêmio de Jornalismo da Prefeitura de Fortaleza!

Jornalismo Impresso: Armando de Oliveira Lima, Irna Cavalcante, Luciana Pimenta e Jéssica Bezerra - O POVO