Jornalistas do O POVO recebem prêmio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará

A jornalista Karyne Lane e os fotojornalistas Aurélio Alves e Julio Caesar, do O POVO, receberam na noite desta segunda-feira, 11, o Prêmio de Jornalismo do Conselho de Jornalismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU).

A solenidade de entrega do prêmio ocorreu na sede do Sebrae, no bairro Centro, em Fortaleza. Esta foi a primeira edição do prêmio de jornalismo da CAU.

Com a série de reportagens intituladas “Especulação imobiliária em Fortaleza”, a repórter Karyne Lane, do OP+, conquistou o primeiro lugar do prêmio.