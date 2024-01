Fortaleza: Homem é preso em flagrante por tentar matar cunhado

Conforme informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Manuel tem antecedentes pelos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas, porte ou posse ilegal de arma de fogo e receptação, inclusive com um mandado de prisão em aberto.

O suspeito foi conduzido até o 13° Distrito Policial (13° DP), na Cidade dos Funcionários, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. O mandado de prisão também foi cumprido.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Telefone do 13° DP: (85) 3101 2050